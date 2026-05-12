Almassora impulsa una nueva Escuela de Verano con 600 plazas y temática cinematográfica.

El Ayuntamiento de Almassora ha presentado una nueva edición de la Escuela de Verano bajo el lema Estiu de Cinema Almassora 2026, una propuesta dirigida a favorecer la conciliación familiar durante las vacaciones escolares y ofrecer a los más pequeños una alternativa educativa y de ocio centrada en el mundo del cine y la creatividad.

En esta edición se ofertarán un total de 600 plazas para niños de entre 2 y 12 años. La actividad se desarrollará en las instalaciones del colegio CEIP Riu Millars y se prolongará desde el próximo 22 de junio hasta el 31 de agosto, distribuyéndose en cinco turnos quincenales.

Los periodos establecidos serán del 22 de junio al 3 de julio, del 6 al 17 de julio, del 20 al 31 de julio, del 3 al 14 de agosto y del 17 al 31 de agosto. Además, el servicio contará con aula matinera de 07:30 a 09:00 horas y dos modalidades horarias: sin comedor, de 09:00 a 14:00 horas, y con comedor hasta las 16:00 horas.

La preinscripción podrá realizarse del 21 al 28 de mayo de forma telemática a través de Escoletes Almassora. Posteriormente, la matrícula se formalizará del 1 al 5 de junio, tanto de manera presencial en el Ateneu Jove como de forma online.

El Ayuntamiento aplicará criterios de puntuación para la adjudicación de plazas, teniendo en cuenta circunstancias como ser familia numerosa o monoparental, menores en acogida, necesidades educativas especiales y, por segundo año consecutivo, que ambos progenitores trabajen.

La programación combinará talleres, juegos y dinámicas educativas vinculadas al universo cinematográfico, con el objetivo de fomentar valores como la creatividad, la participación y el compañerismo entre los participantes.