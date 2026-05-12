ALMASSORA

Almassora impulsa una nueva Escuela de Verano con 600 plazas y temática cinematográfica

El programa “Estiu de Cinema Almassora 2026” ofrecerá actividades educativas y de ocio para niños de 2 a 12 años del 22 de junio al 31 de agosto, con el objetivo de facilitar la conciliación familiar.

ondacero.es

Almassora |

Almassora impulsa una nueva Escuela de Verano con 600 plazas y temática cinematográfica.
Almassora impulsa una nueva Escuela de Verano con 600 plazas y temática cinematográfica. | Ayuntamiento de Almassora

El Ayuntamiento de Almassora ha presentado una nueva edición de la Escuela de Verano bajo el lema Estiu de Cinema Almassora 2026, una propuesta dirigida a favorecer la conciliación familiar durante las vacaciones escolares y ofrecer a los más pequeños una alternativa educativa y de ocio centrada en el mundo del cine y la creatividad.

En esta edición se ofertarán un total de 600 plazas para niños de entre 2 y 12 años. La actividad se desarrollará en las instalaciones del colegio CEIP Riu Millars y se prolongará desde el próximo 22 de junio hasta el 31 de agosto, distribuyéndose en cinco turnos quincenales.

Los periodos establecidos serán del 22 de junio al 3 de julio, del 6 al 17 de julio, del 20 al 31 de julio, del 3 al 14 de agosto y del 17 al 31 de agosto. Además, el servicio contará con aula matinera de 07:30 a 09:00 horas y dos modalidades horarias: sin comedor, de 09:00 a 14:00 horas, y con comedor hasta las 16:00 horas.

La preinscripción podrá realizarse del 21 al 28 de mayo de forma telemática a través de Escoletes Almassora. Posteriormente, la matrícula se formalizará del 1 al 5 de junio, tanto de manera presencial en el Ateneu Jove como de forma online.

El Ayuntamiento aplicará criterios de puntuación para la adjudicación de plazas, teniendo en cuenta circunstancias como ser familia numerosa o monoparental, menores en acogida, necesidades educativas especiales y, por segundo año consecutivo, que ambos progenitores trabajen.

La programación combinará talleres, juegos y dinámicas educativas vinculadas al universo cinematográfico, con el objetivo de fomentar valores como la creatividad, la participación y el compañerismo entre los participantes.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer