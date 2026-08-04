Almassora aprueba el convenio con la Generalitat para crear una zona verde entre la playa y el polígono del Serrallo.

El pleno del Ayuntamiento de Almassora ha aprobado este lunes el convenio de colaboración con la Generalitat Valenciana que permitirá desarrollar una amplia zona verde de transición entre la playa y el polígono industrial del Serrallo. La actuación se ejecutará sobre una superficie de más de 58.000 metros cuadrados en la partida de Om Blanc con el objetivo de mejorar la integración paisajística y ambiental de este entorno.

El proyecto contempla la renaturalización de 17 parcelas municipales que suman un total de 58.295 metros cuadrados. La futura zona verde actuará como corredor ecológico entre el núcleo residencial de la playa y el área industrial, contribuyendo a reducir el impacto visual y ambiental del polígono.

La aprobación del convenio culmina un proceso de revisión del acuerdo después de que no prosperara en el pleno del pasado mes de abril. Desde entonces, el Ayuntamiento y la Generalitat han mantenido reuniones técnicas y de coordinación para introducir los ajustes necesarios y completar la tramitación administrativa.

Entre las actuaciones previstas figura la adecuación del terreno, una fase que ya ha comenzado con los trabajos de limpieza y acondicionamiento de las parcelas de titularidad municipal. El plan incluye además el movimiento y aporte de tierras, la demolición de edificaciones existentes y la gestión de los residuos generados.

El proyecto incorporará también un estudio sobre la aptitud ecológica del espacio para seleccionar las especies vegetales más adecuadas para su regeneración. Este trabajo será desarrollado por el Centro para la Investigación y Experimentación Forestal (CIEF), organismo de la Generalitat especializado en investigación e innovación forestal y de flora silvestre.

Por otra parte, el pleno ordinario de agosto ha fijado los festivos locales de 2027, que serán el lunes 5 de abril, festividad de San Vicente, y el sábado 22 de mayo, día de Santa Quitèria.

La corporación municipal también ha aprobado el convenio de colaboración entre los ayuntamientos de Almassora y Burriana para la prestación del servicio de autobús a la Universitat Jaume I (UJI), así como la aprobación inicial de la ordenanza reguladora del bienestar animal en el término municipal.