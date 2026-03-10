La plaza Mayor de Vila-real acoge el tercer entrepà solidari impulsado por el Consell de Xiquets i Xiquetes

El Consell de Xiquets i Xiquetes de Vila-real, impulsa y organiza la tercera edición del bocadillo solidario, una iniciativa que tendrá lugar el próximo 13 de marzo, de 17.00 a 21.00 horas, en la plaza Mayor, con el objetivo de recaudar fondo para la Fundación Pequeño Deseo.

La iniciativa pone de manifiesto el compromiso del Consell de Xiquets i Xiquetes con la solidaridad y la participación social, impulsando una propuesta abierta a toda la ciudadanía.

Durante la jornada, las personas asistentes podrán adquirir bocadillos solidarios por 2,50 euros, bebidas por un euro o bien el pack de bocadillo y bebida por 3 euros. Toda la recaudación obtenida se destinará íntegramente a la Fundación Pequeño Deseo, entidad que trabaja para cumplir los deseos de niños y niñas con enfermedades graves con el objetivo de aportarles apoyo emocional y esperanza durante sus tratamientos.

La actividad tendrá lugar en la plaza Mayor, delante del Ayuntamiento, en una tarde pensada como un espacio de convivencia y participación ciudadana, especialmente orientada a las familias.