Onda relanza las visitas teatralizadas con más de veinte recorridos experienciales por el Castillo, el Centro Histórico y la Torre de la Presó

La programación de 2026 arranca este febrero y se prolongará hasta diciembre, con sesiones tanto en horario de mañana como de tarde, adaptadas a las distintas épocas del año.

Las visitas al Castillo y al Centro Histórico se concentrarán entre primavera, verano y otoño, mientras que la Torre de la Presó ampliará su oferta hasta finales de año, reforzando así la propuesta cultural y patrimonial del municipio.

Las personas interesadas podrán inscribirse a través de la Tourist Info de Onda en onda@touristinfo.net o llamando al 964 60 28 55, facilitando el acceso tanto a visitantes individuales como a grupos organizados y centros educativos.

El relanzamiento de las visitas teatralizadas se enmarca dentro del modelo turístico que impulsa el Ayuntamiento, centrado en la puesta en valor del patrimonio, la diversificación de la oferta y la creación de experiencias que conectan con el visitante.

Una estrategia que ya ha situado a Onda en su mejor momento turístico de los últimos años, superando en 2025 las 75.000 visitas a sus principales recursos patrimoniales, culturales y naturales, con el Castillo de las 300 Torres como principal reclamo del municipio y un crecimiento sostenido del turismo cultural y educativo.

Este impulso se ve reforzado, además, por el reconocimiento a la calidad del servicio turístico municipal, con la renovación de la Q de Calidad Turística y la obtención de la certificación S de Sostenibilidad, que avalan el compromiso del Ayuntamiento con un turismo profesional, responsable y alineado con un modelo de ciudad sostenible.