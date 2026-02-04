ALMASSORA

Almassora prepara un Mig Any Fester con ‘bous’, conciertos y espectáculos familiares para el 26 de febrero

Del 26 de febrero al 1 de marzo, el municipio ofrecerá cuatro días de fiesta con exhibiciones taurinas, música en directo y propuestas para todos los públicos.

El Mig Any Fester de Almassora contará con programación taurina.
Almassora ya calienta motores para celebrar el Mig Any Fester, que tendrá lugar del jueves 26 de febrero al domingo 1 de marzo con una completa programación que combina tradición, ocio y cultura. El concejal de Fiestas, Arturo Soler, ha presentado los actos previstos, que incluyen exhibiciones taurinas, conciertos gratuitos, espectáculos familiares y actividades pensadas para todos los públicos.

Entre los principales atractivos destacan la exhibición de dos toros cerriles de las ganaderías de Aida Jovani y Carmen Valiente, así como la actuación del grupo Éxtasis, habitual en los grandes festivales del panorama nacional. También sobresale el espectáculo musical familiar Las Guerreras K-Pop, un concierto tributo de gran formato que llegará el domingo por la tarde.

La programación arrancará el jueves con una charla taurina en la Casa de la Cultura y la inauguración de una exposición temática en el Espai Mercat. El viernes y el sábado concentrarán buena parte de la actividad taurina y musical, con tardes de vacas, emboladas, apertura del mesón de la Picaora y actuaciones de artistas como Los Indios, Jarana, Fabián Sánchez, Clara deMin y sesiones de DJ. El sábado por la noche, la carpa instalada junto a la piscina municipal acogerá el concierto gratuito de Éxtasis.

El domingo se celebrará la tradicional trashumancia urbana por la mañana y, por la tarde, el espectáculo Las Guerreras K-Pop en la carpa, cuyas entradas tienen un precio de 15 euros. El Mig Any Fester concluirá con un castillo de fuegos artificiales en la plaza España.

