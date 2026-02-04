Almassora prepara un Mig Any Fester con ‘bous’, conciertos y espectáculos familiares para el 26 de febrero

Almassora ya calienta motores para celebrar el Mig Any Fester, que tendrá lugar del jueves 26 de febrero al domingo 1 de marzo con una completa programación que combina tradición, ocio y cultura. El concejal de Fiestas, Arturo Soler, ha presentado los actos previstos, que incluyen exhibiciones taurinas, conciertos gratuitos, espectáculos familiares y actividades pensadas para todos los públicos.

Entre los principales atractivos destacan la exhibición de dos toros cerriles de las ganaderías de Aida Jovani y Carmen Valiente, así como la actuación del grupo Éxtasis, habitual en los grandes festivales del panorama nacional. También sobresale el espectáculo musical familiar Las Guerreras K-Pop, un concierto tributo de gran formato que llegará el domingo por la tarde.

La programación arrancará el jueves con una charla taurina en la Casa de la Cultura y la inauguración de una exposición temática en el Espai Mercat. El viernes y el sábado concentrarán buena parte de la actividad taurina y musical, con tardes de vacas, emboladas, apertura del mesón de la Picaora y actuaciones de artistas como Los Indios, Jarana, Fabián Sánchez, Clara deMin y sesiones de DJ. El sábado por la noche, la carpa instalada junto a la piscina municipal acogerá el concierto gratuito de Éxtasis.

El domingo se celebrará la tradicional trashumancia urbana por la mañana y, por la tarde, el espectáculo Las Guerreras K-Pop en la carpa, cuyas entradas tienen un precio de 15 euros. El Mig Any Fester concluirá con un castillo de fuegos artificiales en la plaza España.