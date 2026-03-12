Nules logra que su parking municipal sea autosuficiente económicamente tras el plan de mejora impulsado en 2024

El Ayuntamiento de Nules ha hecho balance de la gestión del parking municipal correspondiente al periodo 2024-2025, destacando que el servicio ha dejado de ser deficitario y ha pasado a ser autosostenible económicamente gracias al plan de gestión y mejora puesto en marcha en 2024 desde la Concejalía de Servicios.

La liquidación de ingresos del ejercicio 2025 refleja que el servicio ha registrado 46.000 euros de ingresos, lo que permite que el parking se mantenga con las aportaciones de sus propios usuarios y abonados, sin generar coste para las arcas municipales.

El incremento del número de abonados se ha producido principalmente por dos factores. Por un lado, la implantación del abono anual, que permite ahorrar el equivalente a dos mensualidades y ofrece la posibilidad de reservar plaza. Por otro, la ampliación y adaptación de los horarios de entrada y salida a la jornada laboral, lo que ha facilitado el uso del aparcamiento a más vecinos y vecinas.

Gracias a estas medidas, el parking municipal ha pasado de ser una infraestructura que generaba gasto para el conjunto de la ciudadanía a convertirse en un servicio autosostenible y sin déficit.

En paralelo, el consistorio ha llevado a cabo diversas actuaciones de mejora en las instalaciones. Durante 2024 se reforzó la limpieza del recinto y se realizaron trabajos de pintura, mientras que en 2025 se ha ejecutado la cubierta de las escaleras de acceso y la mejora de la señalización interior.

Antes del verano está prevista una intervención en la Avenida Castellón para solucionar un problema de filtración de agua hacia el parking. Una vez resuelta esta incidencia, el Ayuntamiento completará las mejoras internas previstas con el objetivo de disponer de un aparcamiento más seguro y funcional.