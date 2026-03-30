Zenia Boulevard celebra la Semana Santa con talleres, música y experiencias para toda la familia

Zenia Boulevard, gestionado por Nhood y propiedad de Ceetrus y CBRE Investment Management, presenta su programación especial para el mes de abril, con una agenda pensada para todos los públicos que combina creatividad, entretenimiento y experiencias únicas. La Semana Santa será uno de los momentos clave del mes, con propuestas dirigidas especialmente al público familiar, a las que se suman nuevos eventos musicales y culturales.

Entre las actividades destacadas, el centro acogerá del 30 de marzo al 3 de abril los tradicionales Talleres Infantiles de Pascua, en horario de 12 a 14 horas en la calle Mediterráneo. Una propuesta gratuita en la que los más pequeños podrán desarrollar su creatividad a través de manualidades temáticas como pintar figuras de Pascua, crear pollitos o diseñar sus propios huevos decorados. Para participar es necesario ser socio del Club Zenia Kids, el club infantil gratuito del centro que ofrece ventajas, actividades especiales y sorpresas para los más pequeños. “Estos talleres se han convertido en una tradición muy esperada cada Semana Santa, no solo por su carácter educativo, sino por el ambiente familiar, cercano y lleno de alegría que se genera alrededor de ellos”, destaca Filipa Palhim, responsable de Marketing de Zenia Boulevard.

Por la tarde, los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril, la Plaza Mayor se convertirá en un espacio de diversión intergeneracional con los Juegos Infantiles Tradicionales, donde niños y adultos podrán disfrutar de juegos clásicos en formato gigante, fomentando valores como la creatividad, la destreza y el compañerismo. La programación continuará el jueves 2 de abril con el espectáculo musical infantil 'Clin y Clon – Música Maestro', una propuesta participativa y educativa para disfrutar en familia, y el 3 de abril con 'A Mi Manera', un espectáculo flamenco que acercará al público toda la emoción, elegancia y fuerza de este arte.

Como broche a la semana, el sábado 4 de abril tendrá lugar la primera edición de Zenia WOW Fest, un evento lleno de música, color y energía que incluirá pasacalles, DJ en directo, espectáculos de baile, animación infantil y regalos exclusivos. Una experiencia diseñada para sorprender y generar momentos memorables entre los visitantes.

Zenia WOW Fest será un evento lleno de música, color y energía | Zenia Boulevard

Tardeo Andaluz: un homenaje a la Feria de Abril en Zenia Boulevard

El mes de abril continuará con nuevas propuestas, como el Tardeo Andaluz, inspirado en la tradicional Feria de Abril, que tendrá lugar en la Plaza Mayor y ofrecerá una tarde repleta de música, color y tradición. La programación arrancará a las 17,30 horas con un desfile de trajes de flamenca, donde los volantes y los colores serán protagonistas. A continuación, a las 18 horas, el público podrá disfrutar de una actuación de coro de castañuelas, uno de los sonidos más característicos de la cultura andaluza. A las 18,30 horas, será el turno de un cuadro flamenco en directo, con la participación de bailaores, guitarrista y cantaora, que acercarán toda la fuerza y la emoción de este arte. La jornada culminará a las 19,30 horas con un baile de sevillanas abierto al público, en el que los asistentes podrán sumarse y disfrutar del ambiente festivo.

El centro comercial invita, además, a todos los visitantes a acudir con trajes de flamenca o atuendos andaluces para formar parte activa de esta celebración.

Festival 'Danza para todos'

Zenia Boulevard celebrará el 25 de abril el festival por el Día Internacional de la Danza, una jornada dedicada a visibilizar el talento local y rendir homenaje a bailarines y escuelas de la zona. Durante ocho horas, la Plaza Mayor acogerá actuaciones de diferentes estilos —desde danza clásica y contemporánea hasta urbano o fusión— en un evento pensado para poner en valor el esfuerzo y la pasión de los participantes, acercar al público el trabajo de las academias y celebrar la danza como un lenguaje universal que une y emociona.

Con esta programación, Zenia Boulevard refuerza su apuesta por ofrecer experiencias que van más allá de las compras, convirtiéndose en un espacio de ocio, cultura y encuentro para toda la comunidad.

Zenia Boulevard

Zenia Boulevard, inaugurado en 2012, es el centro comercial más grande de la provincia de Alicante, registrando una afluencia de más de 15 millones de visitantes en 2025. El centro comercial, ubicado en Orihuela Costa, ofrece una experiencia completa para quienes buscan combinar compras, ocio y gastronomía en un solo espacio. Con más de 160 tiendas de primeras marcas como Zara, Cortefiel, Massimo Dutti, Mango, Primark, Lefties, Media Markt, Decathlon y muchas más, es el destino perfecto para las compras. Además, cuenta con amplias terrazas y una variada oferta de restauración, lo que convierte cada visita en una oportunidad para disfrutar de un día completo en familia o con amigos. Pasear entre sus calles decoradas, hacer las compras y terminar con una comida en sus restaurantes es parte de la experiencia que lo distingue.

En 2024 se finalizó la reforma de sus instalaciones para mejorar las fachadas, el pavimento, las áreas de descanso, las zonas verdes y las zonas de restauración, así como las áreas de ocio infantil, y en la que se invirtieron 18 millones de euros.