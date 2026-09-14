Zenia Boulevard celebra 14 años con un mes de experiencias, cultura, entretenimiento y premios para sus clientes

Zenia Boulevard, gestionado por Nhood y propiedad de Ceetrus y CBRE Investment Management, celebra este mes su 14º aniversario con una programación especial pensada para agradecer la fidelidad de los millones de visitantes que, a lo largo de estos años, han contribuido a convertir el centro comercial en uno de los principales destinos de compras, ocio y entretenimiento del Mediterráneo. Bajo el lema '14 años de historia, 14 años contigo', durante todo el mes de septiembre, Zenia Boulevard celebra este recorrido junto a sus clientes con diferentes propuestas gratuitas que combinarán cultura, entretenimiento familiar, experiencias y premios, hasta culminar con una gran fiesta de aniversario. Catorce años en los que el centro ha crecido de la mano de residentes y turistas y en los que sus espacios se han consolidado no solo como lugar de compras, sino también como punto de encuentro y escenario de experiencias compartidas en la Costa Blanca.

Una gala de ballet al atardecer para comenzar la celebración

La cultura es una de las grandes protagonistas de este aniversario, y este sábado 12 de septiembre, la Plaza Mayor ha acogido la Sunset Ballet Gala, un espectáculo al aire libre que reúne ballet clásico, neoclásico y contemporáneo con interpretaciones de piezas emblemáticas como 'El Cascanueces', de Tchaikovsky, y con la participación especial de José Antonio Robles, acompañado por bailarines profesionales y jóvenes talentos de la Región de Murcia.

Un aniversario para disfrutar también en familia

Los más pequeños tienen también un papel protagonista en la celebración del Cumpleaños de Zimbo y Peludo, las mascotas infantiles del centro comercial. Las familias pueden disfrutar de una tarde llena de entretenimiento infantil con juegos, música, baile, animación y actividades participativas para niños. Los asistentes podrán formar parte de una gran gincana familiar con ocho divertidas pruebas de habilidad y desafíos pensados para toda la familia. La fiesta terminará con un meet&greet donde los niños podrán saludar a sus mascotas favoritas y hacerse fotos con ellas.

El momento culminante de la celebración llegará el sábado 26 de septiembre con la gran Non-stop Party, que llenará Zenia Boulevard de música, animación y sorpresas. La jornada contará con DJ Nono y sus bailarinas, una charanga itinerante, zancudos, maquillaje brillante, regalos y promociones especiales. A lo largo de la tarde se sucederán diferentes propuestas de animación, efectos especiales y explosiones de confeti para convertir el centro en una gran fiesta abierta a todos sus visitantes. Será el broche final a un mes con el que Zenia Boulevard quiere homenajear, sobre todo, a las personas que han formado parte de su recorrido desde su apertura. Porque detrás de estos 14 años de historia hay también 14 años de encuentros, celebraciones y experiencias compartidas con sus clientes, una relación que Zenia Boulevard quiere seguir construyendo en los próximos años.

14 años premiando la fidelidad de sus clientes

El aniversario será también una oportunidad para agradecer la confianza de quienes visitan Zenia Boulevard. Hasta el 27 de septiembre, el centro ofrece una promoción especial que permitirá a los clientes participar en una dinámica de “rasca y gana” al acumular compras por un importe mínimo de 50 euros. Entre los premios habrá tarjetas regalo de Zenia Boulevard, tazas de edición especial del 14º aniversario y consumiciones en diferentes establecimientos del centro. Una iniciativa con la que Zenia Boulevard quiere hacer partícipes de la celebración a quienes han formado parte de su historia durante estos catorce años.

Toda la información sobre el aniversario en zeniaboulevard.es