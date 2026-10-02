Zenia Boulevard apuesta por la biodiversidad y la apicultura con la instalación de una colmena de abejas en el centro comercial

👉 Zenia Boulevard, gestionado por Nhood y propiedad de Ceetrus y CBRE Investment Management, continúa avanzando en su compromiso con la sostenibilidad y el cuidado del entorno con la instalación de una colmena de abejas en el centro comercial. La iniciativa, desarrollada en colaboración con Ecocolmena, busca contribuir a la protección de estos polinizadores y, al mismo tiempo, acercar a visitantes y familias el papel que desempeñan en la conservación de la biodiversidad. La colmena se encuentra ubicada en una zona protegida y especialmente acondicionada del complejo, garantizando tanto el bienestar de las abejas como la plena compatibilidad con el funcionamiento habitual del centro y la experiencia de los visitantes.

Bajo el lema “Cada abeja cuenta, y cada acción también”, estas nuevas habitantes pasan a formar parte de Zenia Boulevard. Las abejas desempeñan un papel fundamental en el equilibrio de los ecosistemas gracias a la polinización, un proceso esencial para numerosas especies vegetales y para buena parte de los alimentos que forman parte de nuestra vida cotidiana. Con esta actuación, Zenia Boulevard contribuye a su protección y aprovecha su presencia para generar conocimiento y sensibilización en torno al cuidado del medioambiente.

Una experiencia para descubrir el mundo de las abejas

Como complemento a la instalación de la colmena, Zenia Boulevard celebrará el próximo sábado 3 de octubre, de 17 a 21 horas, una jornada gratuita en Plaza Mayor para descubrir de la mano de Ecocolmena el fascinante universo de las abejas. Uno de los principales atractivos será una cata guiada de diferentes variedades de miel, en la que las personas participantes podrán poner a prueba sus sentidos mediante una degustación a ciegas. Mieles de romero, eucalipto, tomillo o azahar, entre otras variedades, permitirán conocer sus diferentes aromas, sabores y características, así como las floraciones de las que proceden. La actividad contará además con una colmena de observación, especialmente diseñada para poder contemplar de forma segura cómo trabajan las abejas y conocer mejor la organización y funcionamiento de una colmena. El equipo de Ecocolmena explicará también diferentes curiosidades sobre estos insectos y la importancia de fomentar una apicultura sostenible. Las catas tendrán una duración aproximada de entre 20 y 30 minutos y contarán con plazas limitadas. Para participar será necesario recoger previamente un ticket gratuito en el stand de la actividad, donde se asignará cada sesión hasta completar el aforo.

Aprender jugando: teatro infantil sobre las abejas

La programación continuará el domingo 4 de octubre, a las 18 horas, también en Plaza Mayor, con un teatro infantil educativo y gratuito especialmente dirigido a las familias. A través de un formato lúdico y cercano, los niños y niñas podrán descubrir por qué las abejas son esenciales para la polinización, qué papel desempeñan en el equilibrio de los ecosistemas y por qué es importante protegerlas.

Con este programa, Zenia Boulevard busca que la instalación de su nueva colmena trascienda la propia actuación medioambiental para convertirse también en una herramienta de divulgación, educación y sensibilización, acercando la biodiversidad a quienes visitan el centro. Porque, como recuerda el lema de la iniciativa, cada abeja cuenta, y cada acción también.

Información práctica

Cata de miel y actividad con Ecocolmena sábado, 3 de octubre de 2026 De 17 a 21 horas Plaza Mayor – Zenia Boulevard Actividad gratuita. Las sesiones tendrán una duración de entre 20 y 30 minutos y será necesario recoger previamente un ticket gratuito hasta completar aforo.

Teatro infantil: la importancia de las abejas domingo, 4 de octubre de 2026 18 horas Plaza Mayor – Zenia Boulevard Acceso gratuito.

Zenia Boulevard

Zenia Boulevard, inaugurado en 2012, es el centro comercial más grande de la provincia de Alicante, registrando una afluencia de más de 15 millones de visitantes en 2025. El centro comercial, ubicado en Orihuela Costa, ofrece una experiencia completa para quienes buscan combinar compras, ocio y gastronomía en un solo espacio. Con más de 160 tiendas de primeras marcas como Zara, Cortefiel, Massimo Dutti, Mango, Primark, Lefties, Media Markt, Decathlon y muchas más, es el destino perfecto para las compras. Además, cuenta con amplias terrazas y una variada oferta de restauración, lo que convierte cada visita en una oportunidad para disfrutar de un día completo en familia o con amigos.

Pasear entre sus calles decoradas, hacer las compras y terminar con una comida en sus restaurantes es parte de la experiencia que lo distingue. En 2024 se finalizó la reforma de sus instalaciones para mejorar las fachadas, el pavimento, las áreas de descanso, las zonas verdes y las zonas de restauración, así como las áreas de ocio infantil, y en la que se invirtieron 18 millones de euros.