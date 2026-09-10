GO KARTS

Ven a vivir este domingo una mañana de velocidad y diversión con la IX Carrera Go Karts Ciudad Quesada y Onda Cero Vega Baja

🔝 Este jueves hemos realizado el programa 'Más de uno' en el complejo Go-Karts Ciudad Quesada de Rojales para conocer las instalaciones y la prueba que reunirá este domingo, 13 de septiembre, a aficionados a las carreras de karts. 🎤 En el programa han participado José Luis Sánchez, gerente de Go Karts Ciudad Quesada y Go Karts Orihuela Costa; José Luis Sánchez (hijo), director de la carrera; el concejal de Deportes en el Ayuntamiento de Rojales, Pedro Llopis, y el CEO de Vega Fibra, Enrique Alcántara. 👉 Un campeonato que cuenta con el patrocinio de Changan Alimotor, Hotel Doña Montse, VegaFibra, Vistabella Golf, Arrocería El Sarmiento', Autolavados Hipopótamo, Keaki Ferreteros, Administración de Lotería Doña Lidia, QTal Gourmet, Astoria y Restaurante La Galería de La Mirada.