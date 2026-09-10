GO KARTS

Ven a vivir este domingo una mañana de velocidad y diversión con la IX Carrera Go Karts Ciudad Quesada y Onda Cero Vega Baja

🔝 Este jueves hemos realizado el programa 'Más de uno' en el complejo Go-Karts Ciudad Quesada de Rojales para conocer las instalaciones y la prueba que reunirá este domingo, 13 de septiembre, a aficionados a las carreras de karts.

🎤 En el programa han participado José Luis Sánchez, gerente de Go Karts Ciudad Quesada y Go Karts Orihuela Costa; José Luis Sánchez (hijo), director de la carrera; el concejal de Deportes en el Ayuntamiento de Rojales, Pedro Llopis, y el CEO de Vega Fibra, Enrique Alcántara.

👉 Un campeonato que cuenta con el patrocinio de Changan Alimotor, Hotel Doña Montse, VegaFibra, Vistabella Golf, Arrocería El Sarmiento', Autolavados Hipopótamo, Keaki Ferreteros, Administración de Lotería Doña Lidia, QTal Gourmet, Astoria y Restaurante La Galería de La Mirada.

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Go Karts Ciudad Quesada ha acogido la emisión del programa 'Más de uno' Vega Baja
Go Karts Ciudad Quesada ha acogido la emisión del programa 'Más de uno' Vega Baja | Onda Cero Vega Baja
Go Karts Ciudad Quesada ha acogido la emisión del programa 'Más de uno' Vega Baja
Go Karts Ciudad Quesada ha acogido la emisión del programa 'Más de uno' Vega Baja | Onda Cero Vega Baja
Ven a vivir este domingo una mañana de velocidad y diversión con la IX Carrera Go Karts Ciudad Quesada y Onda Cero Vega Baja
Ven a vivir este domingo una mañana de velocidad y diversión con la IX Carrera Go Karts Ciudad Quesada y Onda Cero Vega Baja | Onda Cero Vega Baja
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