Streetfood Market, Tapas con Historia y GastroPilar destacan en el calendario gastronómico del fin de semana en la Vega Baja
👨🍳 Cada jueves en Onda Cero Vega Baja puedes conocer la actualidad del sector de la restauración en 'Onda Gastronómica', con el chef, sumiller y crítico gastronómico oriolano Tony Pérez
🎤 En 'Más de uno' valoramos la velada de Benejúzar Experience y comentamos los próximos eventos gastronómicos en nuestra comarca: Streetfood Market en Torrevieja, 'Tapas con Historia' en Guardamar del Segura, y Gastro Pilar en Pilar de la Horadada.