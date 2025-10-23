ONDA GASTRONÓMICA

Streetfood Market, Tapas con Historia y GastroPilar destacan en el calendario gastronómico del fin de semana en la Vega Baja

👨‍🍳 Cada jueves en Onda Cero Vega Baja puedes conocer la actualidad del sector de la restauración en 'Onda Gastronómica', con el chef, sumiller y crítico gastronómico oriolano Tony Pérez

🎤 En 'Más de uno' valoramos la velada de Benejúzar Experience y comentamos los próximos eventos gastronómicos en nuestra comarca: Streetfood Market en Torrevieja, 'Tapas con Historia' en Guardamar del Segura, y Gastro Pilar en Pilar de la Horadada.

Pedro J. Llorach

Vega Baja |

Toni Pérez organizó la Velada Gastronómica en La Pilarica dentro de los actos de Benejúzar Experiencie
