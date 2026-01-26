FITUR 2026

Rosario Martínez: "El trabajo realizado en esta edición de FITUR tendrá consecuencias muy importantes para Torrevieja"

👉Torrevieja ha destacado en este edición de la Feria Internacional de Turismo con una actividad incesante en su estrategia de promoción turística para dar a conocer la transformación urbana, su cultura, fiestas, deporte y gastronomía

🎤 En el programa 'Más de uno Vega Baja', la concejal de Turismo y Fiestas, Rosario Martínez Chazarra, valora la presencia de Torrevieja en FITUR 2026

Pedro J. Llorach

Torrevieja |

El Carnaval de Torrevieja tuvo especial protagonismo en el centro de Madrid
El Carnaval de Torrevieja tuvo especial protagonismo en el centro de Madrid | Ayuntamiento de Torrevieja
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer