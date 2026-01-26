Rosario Martínez: "El trabajo realizado en esta edición de FITUR tendrá consecuencias muy importantes para Torrevieja"
👉Torrevieja ha destacado en este edición de la Feria Internacional de Turismo con una actividad incesante en su estrategia de promoción turística para dar a conocer la transformación urbana, su cultura, fiestas, deporte y gastronomía
🎤 En el programa 'Más de uno Vega Baja', la concejal de Turismo y Fiestas, Rosario Martínez Chazarra, valora la presencia de Torrevieja en FITUR 2026