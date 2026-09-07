Rojales, Benijófar, San Fulgencio y Formentera del Segura acogerán la Marcha Comunitaria 'Unidos por el Alzheimer' el 20 de septiembre
👉 Los municipios de Rojales, Benijófar, San Fulgencio y Formentera del Segura se unen el próximo domingo 20 de septiembre en la Marcha Comunitaria 'Unidos por el Alzheimer', una iniciativa promovida por el Consejo de Salud de la Zona Básica de Rojales que pretende convertir el deporte y la participación ciudadana en herramientas de sensibilización, prevención y solidaridad.
🎤En el programa 'Más de uno' Vega Baja han participado Lidia Navarro, directora de AFA Torrevieja; Gema Negrete, coordinadora de AFA Torrevieja, Gonzalo Adsuar, farmacéutico e impulsor del evento, y Pedro Llopis, concejal de Deportes en el Ayuntamiento de Rojales.