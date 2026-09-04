Los 800 vecinos de Daya Vieja celebran el 125º aniversario de sus Fiestas Patronales en honor a la Virgen de Monserrate
👉 Es el municipio de menor población, unos 800 habitantes, pero en cuyas fiestas se implican y participan prácticamente la totalidad. Daya Vieja celebra sus fiestas patronales en honor a la Virgen de Monserrate con numerosas actividades como pasacalles, verbenas, juegos infantiles, cenas populares, eventos culturales y deportivos, y los actos religiosos en honor a la patrona y alcaldesa honorífica del municipio
🎤En el programa 'Más de uno' Vega Baja, el alcalde de Daya Vieja, José Vicente Fernández, ha destacado la participación de sus vecinos en estas fiestas a las que invita a toda la comarca