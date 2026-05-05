TU MASCOTA EN LA ONDA

La UE refuerza la protección de mascotas con la primera ley comunitaria para 72 millones de perros y y 83 millones de gatos

🎤 En 'Más de uno' Vega Baja, escucha cada martes 'Tu mascota en la onda', con el adiestrador canino Ángel Osuna y el patrocinio de Clínicas Veterinarias VeterPet, en Guardamar del Segura, Ciudad Quesada (Rojales), Almoradí, Torrevieja y Catral, con atención de Urgencias 24 horas en la clínica de Guardamar. Información y cita previa en www.clinicas-veterpet.com

Pedro J. Llorach

Vega Baja |

👉 En 'Tu mascota en la onda' destacamos hoy que el Parlamento Europeo ha aprobado la primera ley comunitaria de bienestar para perros y gatos, que entre otros aspectos, obliga a la identificación con microchip. Este programa condena enérgicamente el asesinato de Nala, la gata víctima de la actitud cruel de un residente en Torrevieja por venganza hacia su pareja. Contestamos la consulta de un oyente sobre la actitud el perro en morder manos y piernas a modo de juego, pero que puede entrañar peligro de mordedura con heridas. Y anunciamos la VII Caminata Solidaria con Animales que se celebra este domingo en Almoradí a favor de las asociaciones Alma Peluda y Cruz Roja

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