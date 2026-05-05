La UE refuerza la protección de mascotas con la primera ley comunitaria para 72 millones de perros y y 83 millones de gatos

👉 En 'Tu mascota en la onda' destacamos hoy que el Parlamento Europeo ha aprobado la primera ley comunitaria de bienestar para perros y gatos, que entre otros aspectos, obliga a la identificación con microchip. Este programa condena enérgicamente el asesinato de Nala, la gata víctima de la actitud cruel de un residente en Torrevieja por venganza hacia su pareja. Contestamos la consulta de un oyente sobre la actitud el perro en morder manos y piernas a modo de juego, pero que puede entrañar peligro de mordedura con heridas. Y anunciamos la VII Caminata Solidaria con Animales que se celebra este domingo en Almoradí a favor de las asociaciones Alma Peluda y Cruz Roja