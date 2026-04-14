COMENTARIO DEL MARTES

"¿A quién le interesa la conflictividad?": Paco Culiañez advierte que la industria, la agricultura y el turismo de la Vega Baja se resienten

👉 El comentario del día en el programa 'Más de uno Vega Baja' lo ofrece cada martes nuestro colaborador Paco Culiañez con el nombre de 'A sotavento'

Onda Cero Vega Baja

Vega Baja |

En el comentario de hoy, Paco Culiañez valora que la economía "no funciona con claves locales" y que lo que pasa a miles de kilómetros, en referencia a los conflictos en marcha en la actualidad, "influye". Mientras la "inestabilidad" compromete la prosperidad económica, la paz es símbolo de todo lo contrario, por tanto, se pregunta Culiañez, "¿a quién le puede interesar la conflictividad?".

¿Cómo nos afectan los conflictos?

Los efectos en la Vega Baja, a pesar de la distancia, también son palpables. Sirva de ejemplo que la industria redera de Callosa de Segura ve cómo se incrementan sus costes de producción. También se ve afectada nuestra agricultura, que pierde competitividad, y el turismo, por el incremento del precio de combustibles.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer