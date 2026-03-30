Orihuela celebra la retirada de la Lista Roja de la Iglesia de las Santas Justa y Rufina, Palacio de Rubalcava y Complejo Minero de San Antón

Esta decisión supone un reconocimiento al trabajo de recuperación y conservación desarrollado en estos tres enclaves patrimoniales, que durante años han estado en situación de deterioro y riesgo, y pone en valor la implicación del Ayuntamiento de Orihuela en la protección de su patrimonio histórico. Así lo ha comunicado Hispania Nostra a través de la responsable de la Lista Roja, Ana Zarco Colón, quien ha trasladado al Ayuntamiento su felicitación por la labor realizada, destacando “la implicación del Ayuntamiento de Orihuela en el mantenimiento de su patrimonio” y señalando que “es un placer ver el esfuerzo realizado”, tras constatar la mejora del estado de conservación de estos bienes.

La iglesia de las Santas Justa y Rufina fue incluida en la Lista Roja en el año 2018 debido al grave estado de conservación de algunos de sus espacios, especialmente la Capilla de la Comunión, cuya cúpula permaneció apuntalada durante más de una década por riesgo de derrumbe. Las actuaciones realizadas han permitido recuperar este espacio para el culto, restaurando su integridad arquitectónica y devolviendo su uso al conjunto.

Iglesia de las Santas Justa y Rufina | Ayuntamiento de Orihuela

Por su parte, el Palacio de Rubalcava, incorporado a la Lista Roja en 2019, ha sido objeto de una rehabilitación integral que ha permitido recuperar uno de los edificios más representativos del patrimonio civil oriolano. El inmueble albergará el Museo de la Ciudad de Orihuela, con un recorrido cronológico que permitirá al visitante comprender la evolución histórica y arqueológica del municipio, además de contar con espacios audiovisuales, salas de exposiciones temporales y la incorporación de la colección pictórica municipal. Asimismo, el edificio se configura como un espacio vivo, con usos culturales y un área de restauración vinculada al jardín, contribuyendo a dinamizar su entorno. Durante las obras han salido a la luz restos de gran valor histórico, como unos baños árabes del siglo XI, que serán integrados y puestos en valor dentro del propio con-junto.

En cuanto al Complejo Minero de San Antón, incluido en la Lista Roja el 15 de fe-brero de 2016, su recuperación ha permitido rescatar un enclave único del patrimonio industrial. El conjunto, situado en la sierra de San Miguel, alberga el horno de Santa Matilde, inaugurado en 1888 y considerado uno de los escasos hornos de calcinación de cinabrio de estilo Bustamante que se conservan en el mundo.

Las actuaciones desarrolladas han incluido la recuperación de la Casa de los Mineros, la mejora de accesos y la adecuación del entorno, con intervenciones vincula-das a programas de empleo impulsados a través de LABORA y de la Concejalía de Empleo del Ayuntamiento de Orihuela, combinando la conservación del patrimonio con la formación y la inserción laboral. El objetivo es transformar este espacio en un centro de interpretación del patrimonio industrial.

Complejo minero de San Antón | Ayuntamiento de Orihuela

El concejal de Patrimonio Histórico, Matías Ruiz, ha valorado este reconocimiento señalando que “la salida de estos tres enclaves de la Lista Roja y su incorporación a la Lista Verde es el resultado de un trabajo serio, planificado y continuado en el tiempo”. Asimismo, ha agradecido expresamente a Hispania Nostra y a su Comité Científico el reconocimiento otorgado, subrayando que “este tipo de decisiones refuerzan el trabajo que se está haciendo y reconocen el esfuerzo realizado”. Ruiz ha destacado además que “no se trata solo de restaurar edificios, sino de darles uso, integrarlos en la vida de la ciudad y convertirlos en espacios activos que generen oportunidades”.

En esta línea, el Ayuntamiento de Orihuela continuará impulsando nuevas actuaciones para la recuperación de otros elementos patrimoniales del municipio. Entre ellas, destaca la solicitud de la subvención del 2% Cultural para la restauración del Castillo y las Murallas. En este sentido, el Ayuntamiento aportará el 40% de los 1.065.000 euros solicitados para las obras y además en los presupuestos se incluirán 400.000 euros para la restauración del Camino Medieval.

El edil ha señalado que se seguirá trabajando para favorecer la conservación de los tres otros bienes del término municipal incluidos en la lista roja que se encuentran en manos privadas, colaborando y poniendo todos los medios posibles para avanzar en su rehabilitación. “El camino es seguir recuperando patrimonio, seguir dándole uso y seguir integrándolo en la vida de la ciudad. Ese es el compromiso de este Ayuntamiento”, ha concluido Matías Ruiz.