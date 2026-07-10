'Naufragios piratas y dunas', primera entrega de los relatos sobre historias sorprendentes y peculiaridades de nuestra comarca

Naufragios bajo las aguas del Mediterráneo Durante siglos, esta franja litoral fue una ruta marítima clave para comerciantes fenicios, romanos y navegantes medievales. Las tormentas repentinas y los bajos arenosos provocaron numerosos hundimientos frente a la costa alicantina. Aunque

gran parte de los pecios permanecen ocultos bajo la arena marina, los hallazgos arqueológicos demuestran la intensa actividad marítima que existió en la zona.

En especial, la desembocadura del río Segura y las corrientes cercanas a Guardamar fueron áreas complejas para la navegación tradicional, donde embarcaciones mercantes podían quedar atrapadas por temporales o bancos de arena.

La amenaza de los piratas berberiscos

Entre los siglos XVI y XVIII, la Costa Blanca sufrió frecuentes incursiones de corsarios procedentes del norte de África. Los piratas atacaban barcos y poblaciones costeras, capturando mercancías y, en ocasiones, habitantes para pedir rescates. Estas amenazas dieron lugar a la construcción de torres vigía y sistemas de alerta a lo largo del litoral mediterráneo.

Muchas de las calas y ensenadas de la costa alicantina sirvieron como refugio temporal para estas embarcaciones. Las leyendas locales hablan incluso de tesoros ocultos y cargamentos desaparecidos que nunca fueron recuperados.

Las dunas que casi enterraron un pueblo

El gran tesoro natural de la Vega Baja se encuentra en Guardamar del Segura. Allí existe uno de los sistemas dunares más singulares de España: más de 800 hectáreas de dunas que avanzaban hacia el interior durante el siglo XIX y amenazaban cultivos y viviendas.

La solución llegó gracias al ingeniero forestal Francisco Mira, que impulsó una gigantesca repoblación con pinos, cipreses, palmeras y eucaliptos para fijar la arena. Gracias a aquel proyecto nació la famosa pinada de Guardamar, que hoy protege el ecosistema y constituye uno de los paisajes más emblemáticos de la Costa Blanca.