COMENTARIO DEL DÍA

El MUDIC mira al cielo este sábado en Orihuela para conmemorar la Noche Internacional de Observación de la Luna

🎤 El comentario del viernes en el programa 'Más de uno' Vega Baja lo ofrece desde el Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de la Vega Baja (MUDIC) 'Jesús Carnicer', su directora de Proyectos Educativos, Rosa Martínez

Onda Cero Vega Baja

Vega Baja |

🔭Este sábado 19 de septiembre celebramos la Noche Internacional de Observación de la Luna, una iniciativa mundial que nos invita a descubrir, observar y conocer mejor nuestro satélite y su relación con la ciencia y la exploración espacial. Acércate a partir de las 21.00 horas al Parque Bernardo Ruiz (La Ocarasa) de Orihuela y disfruta de una noche de astronomía para todos los públicos, en la que podremos contemplar la Luna y compartir la curiosidad por el cielo. Una oportunidad para mirar hacia arriba, aprender y disfrutar juntos de la astronomía.

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