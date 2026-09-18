El MUDIC mira al cielo este sábado en Orihuela para conmemorar la Noche Internacional de Observación de la Luna

🔭Este sábado 19 de septiembre celebramos la Noche Internacional de Observación de la Luna, una iniciativa mundial que nos invita a descubrir, observar y conocer mejor nuestro satélite y su relación con la ciencia y la exploración espacial. Acércate a partir de las 21.00 horas al Parque Bernardo Ruiz (La Ocarasa) de Orihuela y disfruta de una noche de astronomía para todos los públicos, en la que podremos contemplar la Luna y compartir la curiosidad por el cielo. Una oportunidad para mirar hacia arriba, aprender y disfrutar juntos de la astronomía.