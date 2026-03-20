El MUDIC lleva sus talleres científicos a los alumnos de secundaria de Callosa de Segura: "Despiertan la curiosidad y las vocaciones"

El comentario del viernes en el programa 'Más de uno Vega Baja' lo ofrece desde el Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de la Vega Baja (MUDIC) 'Jesús Carnicer', su directora de Proyectos Educativos, Rosa Martínez.

En esta ocasión nos habla de los talleres científicos que el MUDIC está impartiendo en las aulas de los institutos de secundaria de Callosa de Segura. Las temáticas son variadas: desde comprender cómo se forma y qué es una DANA, hasta la Cianotipia como unión de ciencia y arte, los sonidos y las ondas, la Geometría o la Física y la Química.

El objetivo, en palabras de Rosa Martínez, es "que cada uno encuentre su vocación" dado que siempre hay algo que despierta la curiosidad del alumnado. Así, se consigue mostrar la ciencia como algo "cercano, útil y apasionante".

El Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de la Vega Baja del Segura (MUDIC) es un espacio de divulgación científica situado en el Campus de Desamparados de la Universidad Miguel Hernández, en Orihuela. Inaugurado en 2008, su carácter es eminentemente didáctico y está orientado a acercar la ciencia al público —especialmente a escolares— mediante la experimentación y la participación directa.

El museo cuenta con varias salas temáticas dedicadas a disciplinas como matemáticas, física, química, biología y tecnología, además de un jardín científico y distintos talleres interactivos.