Los Montesinos celebra su XV Ruta de la Tapa con la participación de 25 establecimientos locales

El Ayuntamiento de Los Montesinos, a través de la concejalía de Turismo, ha presentado una nueva edición de la Ruta de la Tapa, que en 2026 alcanza su decimoquinta edición y se celebra los días 18 y 19 de abril, consolidándose como uno de los eventos gastronómicos y sociales más destacados del municipio.

En esta edición participarán 25 bares y restaurantes de la localidad, que ofrecerán sus mejores creaciones culinarias en formato tapa, fomentando así la dinamización del comercio local y poniendo en valor la riqueza gastronómica de Los Montesinos.

La concejala de Fomento, Comercio y Turismo, Ana Belén Juárez, ha destacado que “la Ruta de la Tapa es una cita imprescindible que no solo impulsa la hostelería local, sino que también genera ambiente, participación y orgullo de pueblo. Este año contamos con una gran implicación del sector, lo que demuestra la consolidación del evento”.

Por su parte, el alcalde de Los Montesinos, José Manuel Butrón, ha subrayado que “esta iniciativa es un ejemplo de colaboración entre el Ayuntamiento, la Asociación de Hostelería y el tejido empresarial del municipio, logrando atraer visitantes y dinamizar la economía local durante todo el fin de semana”.

Premios para los participantes y los establecimientos

La Ruta permitirá a vecinos y visitantes degustar tapa y bebida a un precio popular, al tiempo que participarán activamente en la elección de la mejor propuesta gastronómica. Para ello, deberán completar el recorrido sellando al menos seis tapas diferentes y votar por su favorita, lo que dará acceso al sorteo de dos comidas o cenas para dos personas.

Además, la tapa más votada será reconocida como la ganadora de esta edición, otorgando al establecimiento creador un distintivo que acredita su éxito en la Ruta de la Tapa 2026.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Los Montesinos reafirma su compromiso con la promoción del comercio local, el turismo y la gastronomía, invitando a toda la ciudadanía y visitantes a disfrutar de un fin de semana lleno de sabor y convivencia.