Unas 1.500 personas partirán desde Orihuela este viernes en la XXX Senda del Poeta como homenaje a Miguel Hernández

👉 Otro elemento que convierte esta 30 edición en una Senda del Poeta de carácter emotivo es el homenaje que se tributará a Francisco Esteve, uno de los impulsores del recorrido y que fallecía el pasado febrero. Se trata de un itinerario de senderismo con alto valor cultural que durante tres días recorre los 68 kilómetros que separan Orihuela, lugar de nacimiento de Miguel Hernández, de Alicante, donde murió y recibió sepultura. Los senderistas transitan por algunas de las localidades vinculadas a la biografía o a la obra de Miguel Hernández. Todos los pueblos acogerán recitales y actos en honor al poeta.

👉 La senda partirá este viernes desde la plaza del Rincón Hernandiano de Orihuela, donde se ubica la Fundación. Desde allí los senderistas se dirigirán a Redován, donde nació el padre de Miguel Hernández. El itinerario discurrirá en su primera jornada por Callosa de Segura, Granja de Rocamora y Cox, población esta última donde Hernández se trasladó con su mujer Josefina tras casarse y donde ella vivió hasta 1950. Desde Cox la marcha continuará hasta Albatera, donde concluirá la jornada del viernes.

El sábado el recorrido continuará por San Isidro, donde se ubicó un campo de concentración y donde se celebrará un acto cívico. Posteriormente la marcha seguirá hacia Crevillent y desde allí hasta Elche, donde se rendirá homenaje en el monumento a Miguel Hernández. El domingo, se hará una parada para almorzar en la pedanía de El Rebolledo y llegará hacia las cinco de la tarde al cementerio de Alicante, donde tendrá lugar el acto de clausura de la Senda del Poeta.