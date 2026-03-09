8M DÍA DE LA MUJER

La Mancomunidad Bajo Segura recupera la memoria de 'Las Sinsombrero' con su campaña por el Día de la Mujer

👉La Mancomunidad Bajo Segura desarrolla este mes la campaña para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, con el lema 'No queremos ser rescatadas, queremos ser respetadas'. La propuesta pone el foco en 'Las Sinsombrero', un grupo de mujeres artistas, escritoras y pensadoras que, en los años 20 y 30 del siglo pasado, rompieron las normas sociales al quitarse el sombrero en la Puerta del Sol como gesto de libertad intelectual y vital

🎤 En el programa 'Más de uno Vega Baja', la presidenta de la Mancomunidad Bajo Segura, Noemí Cutillas detalla esta iniciativa y las actividades que se realizan en los municipios de Benferri, Catral, Rafal, San Fulgencio, San Isidro, Benejúzar, Daya Vieja, Daya Nueva y Granja de Rocamora

Pedro J. Llorach

Vega Baja |

