'Impulsarte' celebra una nueva edición de 'Micro Abierto' con artistas emergentes en una velada de creatividad y risas

👉La nueva edición de 'Micro Abierto' se celebra este sábado a partir de las 19 horas en La Cueva de Melpómene, Avda. Doctor Gregorio Marañón, 42, Torrevieja. Un encuentro abierto a participantes noveles, amateurs y artistas emergentes que pueden participar llamando al 633 976 378 o en impulsarartistas@gmail.com

🎤 En el programa 'Más de uno Vega Baja', el coordinador de 'Micro Abierto', Javier Miranda, detalla el evento e invita a participar y a asistir como público para disfrutar de estas expresiones artísticas

Pedro J. Llorach

Torrevieja - Vega Baja |

