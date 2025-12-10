PROTECCIÓN

El historiador torrevejense Sergio Boj reclama la protección como BIC para el conjunto arqueológico del canal El Acequión

👉 El historiador y escritor torrevejense Sergio Boj Bri ha propuesto la declaración de Bien de Interés Cultural para el canal El Acequión, con el objetivo de proteger y conservar este conjunto arqueológico del siglo XV construido para conectar las salinas de Torrevieja con el mar Mediterráneo

🎤 En el programa 'Más de uno' Vega Baja, ha detallado su propuesta ya registrada en Conselleria de Cultura y propuesta al equipo de gobierno local

Pedro J. Llorach

Torrevieja |

El historiador torrevejense Sergio Boj reclama declarar BIC el conjunto arqueológico del canal El Acequión
El historiador torrevejense Sergio Boj reclama declarar BIC el conjunto arqueológico del canal El Acequión | Onda Cero Vega Baja
