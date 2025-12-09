Vive la Navidad en Torrevieja con más de 40 planes para disfrutar en familia

Torrevieja ya está lista para vivir una Navidad inolvidable", como ha destacado la concejala de Fiestas, Comercio, Hostelería y Turismo, Rosario Martínez Chazarra, durante la presentación de una programación que combina fiesta, tradición, dinamización comercial, actividades familiares y grandes espectáculos. Más de 40 propuestas darán vida a cada rincón de Torrevieja y La Mata.

La campaña arranca este jueves, 11 de diciembre, con el embellecimiento de comercios y fachadas. Desde la concejalía de Comercio, se realizará el reparto poinsettia navideña en los comercios locales de Torrevieja y La Mata, y el reparto de 30.000 bolsas recicladas personalizadas para fomentar las compras locales.

Ya está también en marcha el 22º Concurso de Escaparatismo Navideño, con más de 20 comercios participando para vestir sus locales de magia e ilusión.

Un programa para vivir la Navidad… ¡a lo grande!

Del 11 de diciembre al 5 de enero, vecinos y visitantes disfrutarán de un calendario repleto de actividades educativas, culturales, musicales y festivas para todas las edades.

-20 de diciembre → Tardeo Navideño, desde las 12:00h, llenando de ambiente las calles peatonales (Concepción con Fotógrafos Darblade).

-21 de diciembre → Espectáculo Navidad con Drones (Dronlight Show), en el paseo Juan Aparicio, a las 18:30h y 20:00h.

-23 y 24 de diciembre → Casita de Papá Noel en Torrevieja y La Mata, con entrega de cartas, animación y muchas sorpresas.

-23 de diciembre → Gran Desfile de Papá Noel, a las 18:30h, con nuevas temáticas mágicas: muñecos de nieve, unicornios, hadas, elfos… y, por supuesto, Papá Noel. Salida desde el Centro Cultural Virgen del Carmen hasta el Teatro Municipal.

-26 de diciembre → Inauguración de la pista de hielo sintético en la Plaza Encarnación Puchol (La Mata). Acceso gratuito hasta el 1 de enero.

-27 de diciembre → Concierto de Oh! Marlene, a las 22:00h, en la Plaza de la Constitución.

-30 de diciembre →

• San Silvestre Infantil en La Mata, a las 11:30h.

• San Silvestre Nocturna Puerto de Torrevieja, por la tarde en la Plaza de la Constitución.

-31 de diciembre →

• Nochevieja Infantil a las 12:00h en la Plaza de la Constitución.

• Celebración de Nochevieja y campanadas a las 00:00h.

-3 y 4 de enero → Acampada Real: los Reyes Magos recogerán cartas en Torrevieja y La Mata, de 16:30h a 19:30h.

-5 de enero → La gran Cabalgata de los Reyes Magos de Oriente, desde las 16:30h, pondrá el broche final a la Navidad 2025.

Una Navidad que impulsa la ciudad

Para concluir, Rosario Martínez destaca que esta es “la programación más amplia hasta la fecha”, diseñada para todos los públicos y con un fuerte apoyo al comercio local, clave en el desarrollo económico y social del municipio.

El Ayuntamiento continúa así con su apuesta por la desestacionalización turística, trabajando para que los vecinos sientan orgullo de su ciudad y para que quienes nos visitan deseen volver cada año a celebrar la Navidad en Torrevieja.