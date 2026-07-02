La Generalitat refuerza el papel del MUDIC como referente de la divulgación científica en la Comunidad Valenciana

El alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, asistió este martes al acto institucional organizado por la Generalitat Valenciana en el que se hizo entrega de las placas identificativas de la marca común 'Museu Reconegut de la Comunitat Valenciana', una iniciativa que identifica a los museos y colecciones museográficas oficialmente reconocidos y que pone en valor la calidad y el trabajo que desarrollan estas instituciones culturales.

En representación del Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias (MUDIC) Jesús Carnicer de la Vega Baja del Segura, también participaron la directora del museo, Mari Carmen Perea, y el director de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO) de la Universidad Miguel Hernández, Juan Martínez Tomé.

Con esta entrega, la Generalitat culmina la implantación de la marca común en todos los museos y colecciones museográficas reconocidos desde 1991, reforzando una red integrada por más de 300 instituciones culturales repartidas por toda la Comunidad Valenciana y poniendo de manifiesto la importancia de estos espacios como lugares de conservación, aprendizaje y difusión del conocimiento.

El alcalde de Orihuela ha destacado que "el MUDIC representa uno de los mejores ejemplos de cómo la ciencia puede acercarse a la sociedad de una manera participativa, dinámica y accesible para todos los públicos. Es un orgullo que Orihuela cuente con un museo que contribuye a despertar vocaciones científicas, fomenta el pensamiento crítico y convierte el aprendizaje en una experiencia cercana y atractiva".

El MUDIC está constituido como una fundación cuyos patronos son el Ayuntamiento de Orihuela, la Universidad Miguel Hernández y la Asociación de Profesores de Ciencias Hypatia de Alejandría, una colaboración institucional que ha permitido consolidar un proyecto de referencia en la divulgación científica y educativa de la Vega Baja.

Desde su creación, el museo trabaja para acercar la ciencia a personas de todas las edades mediante un modelo basado en la experimentación. A través de talleres científicos y módulos interactivos, los visitantes pueden comprender conceptos relacionados con la física, la química, las matemáticas, la biología o la tecnología de una forma práctica y entretenida.

El Ayuntamiento de Orihuela reafirma así su compromiso con el MUDIC como un espacio educativo, científico y cultural de primer nivel que contribuye a impulsar la cultura científica, fomentar el interés por el conocimiento y acercar la investigación a la ciudadanía, consolidándose como un referente de la divulgación científica en la Comunidad Valenciana.