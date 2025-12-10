Ford confirma la actualización del Puma Gen-e y el fin de la era del popular Focus. Escucha las noticias del motor con Talleres Martínez
👉 La venta de automóviles en España durante 2025 muestra una tendencia positiva, impulsada por el vehículo eléctrico y el híbrido. La marca Ford confirma la actualización del Puma Gen-e y el fin de la era del popular Focus
👉 En 'Más de uno Vega Baja' analizamos cada mes la actualidad del mundo del motor con la participación de Iván Martínez, gerente de Talleres Martínez, Servicio Oficial Ford en San Miguel de Salinas