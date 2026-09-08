EUROCAJA RURAL

Eurocaja Rural presenta su Plan de Expansión en la Comunidad Valenciana con un modelo basado en la banca cercana y tradicional

👉 Eurocaja Rural ha presentado su Plan de Expansión en la Comunidad Valenciana y el resto del territorio nacional. Con un modelo de gestión que caracteriza a la entidad basado en la banca cooperativa, de proximidad y humanizada, priorizando la atención personalizada y el arraigo en el territorio.

🎤En el programa 'Más de uno' Vega Baja, el presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, detalla ese Plan de Expansión y la campaña 'Vuelve a sentirte cliente', al igual que destaca alguna de las iniciativas solidarias de la Fundación Eurocaja Rural.

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Eurocaja Rural presenta su campaña 'Vuelve a sentirte cliente'al
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