DÍA DE LA MADRE

En el Día de la Madre, regala flores con todo tu corazón. En Floristería La Pérgola tienes el detalle más original para expresar sentimientos

👉 Regalar flores en el Día de la Madre tiene un significado: expresar el amor que sientes por la mujer de tu vida. Este día, dale las gracias con el detalle especial que tiene preparado Floristería La Pérgola, en calle Amparo Quiles de Almoradí. 🎤 En 'Más de uno' Vega Baja hemos hablado con Emilia Rodríguez, florista y gerente de Floristería La Pérgola, para conocer todas las posibilidades y sugerencias para ese regalo tan especial que también podrás personalizar