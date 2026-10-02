VERDAD VERDADERA

¿Dejar propina? Solo una de cada cuatro personas entrega ese agradecimiento en bares y restaurantes. Un 15% no deja nunca

🎙️ Cada viernes a partir de las 13 horas y en el programa 'Más de uno' Vega Baja, escucha a José Martín Mengual con 'Verdad Verdadera', un cajón de sastre (o desastre) de noticias en tono desenfadado donde todo lo que se dice es verdad. O no.

👉 ¿Propina sí o no? Para la mayoría de los españoles la calidad de la comida y el trato recibido marcan la diferencia para que los clientes dejen propina. Solo uno de cada cuatro comensales deja siempre un extra cuando va a un bar o restaurante. En el lado opuesto están los reacios a dejar propina. Son el 15% del total.

Pedro J. Llorach

Vega Baja |

Propina
'Verdad Verdadera, con José Martín Mengual
'Verdad Verdadera, con José Martín Mengual | Onda Cero Vega Baja
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