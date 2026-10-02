¿Dejar propina? Solo una de cada cuatro personas entrega ese agradecimiento en bares y restaurantes. Un 15% no deja nunca
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👉 ¿Propina sí o no? Para la mayoría de los españoles la calidad de la comida y el trato recibido marcan la diferencia para que los clientes dejen propina. Solo uno de cada cuatro comensales deja siempre un extra cuando va a un bar o restaurante. En el lado opuesto están los reacios a dejar propina. Son el 15% del total.