MARATÓN SOLIDARIO

Cruz Roja te invita al maratón de yoga solidario que se celebra este sábado en Playa Flamenca de Orihuela costa

👉Destacados instructores colaborarán altruistamente en esta actividad que se realizará ininterrumpidamente desde las 9 hasta las 15 horas.

👉Se podrá participar en cualquiera de las sesiones realizando un donativo económico a favor de Cruz Roja en la explanada de Playa Flamenca y que contribuirá a apoyar los proyectos de lucha contra la soledad no deseada, como ha resaltado en 'Más de uno Vega Baja' la directora técnica de Cruz Roja Orihuela, Pilar Ibáñez

Pedro J. Llorach

Orihuela |

👉Cruz Roja celebra el próximo sábado 11 de abril una maratón especial de yoga en la playa, una cita que unirá deporte, bienestar emocional y solidaridad, y que se desarrollará en playa Flamenca de Orihuela Costa con el fin de conseguir fondos para la financiación de sus proyectos de lucha contra la soledad no deseada en la localidad.

La actividad contará con la colaboración de destacados profesionales instructores que realizarán sesiones de manera ininterrumpida desde las 9 de la mañana hasta las 15 horas y con la colaboración de LaZenia.com, que será quienes retransmitan en directo la actividad y colaboran con la difusión del evento. El objetivo es reunir a público familiar, personas mayores, adultas y jóvenes para participar y solidarizarse con la labor de Cruz Roja.

La organización instalará un stand informativo en la explanada de Playa Flamenca (ubicada en la calle Los Nardos, 4) en el que voluntariado de Cruz Roja animará a la participación solicitando donativos económicos. Además, Cruz Roja dispondrá de puntos de toma de tensión para aquellos viandantes que lo precisen y ofrecerán consejos y recomendaciones de salud y bienestar emocional.

Las personas interesadas podrán colaborar en los siguientes canales:

Cruz Roja te invita al maratón de yoga solidario este sábado en Playa Flamenca de Orihuela costa
Cruz Roja te invita al maratón de yoga solidario este sábado en Playa Flamenca de Orihuela costa | Cruz Roja Orihuela
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