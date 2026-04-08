Mancomunidad La Vega lleva a Algorfa, Jacarilla, Redován y San Miguel una campaña para promover la salud y el bienestar

👉 La campaña 'Cuídate en la Mancomunidad, encuentra tu equilibrio' es una iniciativa de promoción de la salud que acerca a la ciudadanía de Algorfa, Jacarilla, Redován y San Miguel de Salinas un conjunto de actividades diseñadas para fomentar el bienestar físico, emocional y social, con un enfoque abierto a toda la población y adaptado a las necesidades específicas de cada grupo de edad y condición.

🎤 En el programa 'Más de uno Vega Baja' conocemos más detalles sobre la programación de esta iniciativa con Alberto García, psicólogo de Mancomunidad La Vega.