TORREVIEJA

'Por una vivienda digna' requiere a las administraciones una solución para las personas en situación de sinhogarismo crónico

👉 La Plaza de la Constitución de Torrevieja ha acogido este lunes, 14 de septiembre la concentración convocada por Ángela Díaz Ríos con el lema 'Por una vivienda digna' para denunciar la vulneración de derechos hacia las personas sin hogar y en situación de vulnerabilidad. El objetivo es que estas personas puedan tener el apoyo de las administraciones en forma de una solución de habitabilidad. 🎤En el programa 'Más de uno' Vega Baja, como organizadora de esta concentración, Ángela ha explicado la situación de estas personas, la suya, y los pasos dados ante distintas administraciones.