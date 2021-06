La Concejalía de Mercados ofrece su apoyo a los mercaderes y ultima una nueva ordenanza

La ordenanza municipal actual recoge que no se puede comenzar la instalación de los puestos antes de las siete y media de la mañana y, al parecer, algunos mercaderes han iniciado su trabajo antes de hora por lo que la Policía Local, acogiéndose a dicha ordenanza y tras recibir la denuncia, ha tenido que actuar. Precisamente, con la llegada del calor muchos oriolanos deciden adelantar sus compras en el mercado a las ocho de la mañana, si bien el horario de apertura es a las nueve, por lo que estos mercaderes dicen no disponer de tiempo suficiente para poder tener listos sus puntos de venta. “Nosotros detectamos una serie de deficiencias en la ordenanza, que se aprobó en Pleno hace cosa de 7 u 8 años aproximadamente, y lo que hicimos fue organizarnos y mantener reuniones con diferentes mercaderes para poder modificar esa ordenanza. Una de esas deficiencias es el horario por lo que redactamos una nueva ordenanza donde hemos cambiado los horarios con uno para verano y otro para invierno”, ha explicado el edil de Mercados.

El horario de verano será de siete y media de la mañana a una de la tarde y el de invierno, de ocho a dos. Los mercaderes podrán entonces, en verano, comenzar a montar sus puestos a las seis de la mañana y así contar respaldo jurídico. En los próximos días se publicará la nueva ordenanza para que tanto los vecinos como los mercaderes puedan presentar las alegaciones que consideren oportunas, de ahí tiene que ser aprobada en Junta de Gobierno y posteriormente llevada a Pleno. “Voy a intentar desbloquear esta situación a la mayor brevedad posible, aunque esta cuestión no depende del concejal de Mercados, porque al final lo que tenemos que cumplir es la ordenanza y hay que resaltar que la policía local está realizando una labor ejemplar en el área de mercados. No obstante, he iniciado todos los procedimientos y reuniones que sean necesarias para que vaya todo a buen puerto mientras disponemos de la nueva normativa”, concluía Víctor Bernabéu.