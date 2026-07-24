El Certamen de Habaneras llega a su ecuador con coros de tres continentes y cumpliendo las expectativas

La habanera continúa siendo la protagonista en Torrevieja, mientras avanza la 72ª edición de su Certamen Coral Internacional, proyectándola al mundo entero. En la velada de este miércoles se alcanzaba el ecuador tanto de la competición como del propio Certamen. Lo hacía con la actuación en concurso de cuatro coros procedentes de tres continentes. Todos interpretaron la obligada “Habanera de sal”, de Belén Puente y Antoni Mas.

El primer coro en subir al escenario del Teatro Municipal fue el Chamber Choir «Portland Phoenix» (Estados Unidos) seguido por el Coro de Cámara de la Universidad de las Américas de Puebla (México); el Mixed Choir «Viva» de Brežice (Eslovenia) y Administratio Choir de Malang (Indonesia). El jurado formado Cristóbal Soler, Ruth Revert, Antoni Mas y Selena Cancino continuaba su evaluación en una edición que está cumpliendo las expectativas que tenía la Comisión Técnico-Musical del Patronato durante la selección de las corales.

En esta velada, el presentador del Certamen, José Manuel Zapata, ha atendido a los medios manifestando sentirse feliz de la oportunidad de conducir este evento que conocía desde niño, a través de las retransmisiones por Televisión Española. Ha elogiado la minuciosa organización por parte del Patronato, subrayando “la ilusión” que se percibe en todo el personal implicado. También ha comparecido Belén Puente, autora de la letra de “Habanera de Sal”, la obra obligada de esta edición. Ha explicado así el profundo sentimiento de emoción que tanto ella como Antoni Mas, el compositor de la música, están viviendo con cada actuación, deseando que llegue el momento de la interpretación conjunta de la misma por parte de todos los coros en la gala de clausura.

TERCERA VELADA DE CONCURSO

Este jueves se alcanzará la tercera velada de competición recibiendo en el escenario del Teatro Municipal a tres coros iberoamericanos y un cuarto europeo, concretamente de Ucrania. Se trata del Coro de Cámara de Mérida (Venezuela); el State Capella Choir of Ukraine «Trembita» de Leópolis (Ucrania); el Coro Juvenil «Sinfonía por el Perú» de Lima (Perú) y el Coro de Cámara del Colegio Nacional de Buenos Aires (Argentina)