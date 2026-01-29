El campo de la Vega Baja sale a la calle en protesta por los recortes de la PAC, el acuerdo con Mercosur y en defensa del trasvase Tajo-Segura
👉 Agricultores y ganaderos de la Vega Baja ha participado este jueves en la protesta celebrada por el sector primario, que ha recorrido las calles de Alicante, contra los acuerdos de la UE con Mercosur y por la defensa del trasvase Tajo-Segura
🎤 En el programa 'Más de uno Vega Baja', el presidente de ASAJA Alicante, José Vicente Andreu, espera que se escuche la voz del campo