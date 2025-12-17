Un calendario solidario para dar visibilidad al alzhéimer y a las familias que conviven con la enfermedad

Trabajadores de los hospitales Quirónsalud Alicante, Murcia, Torrevieja y Valencia han unido su imagen y compromiso solidario en la elaboración de un calendario anual junto a la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzhéimer de Torrevieja (AFA), con el objetivo de dar visibilidad a las personas afectadas por esta enfermedad neurodegenerativa y a su entorno. El calendario, realizado en las instalaciones del Hospital Quirónsalud Torrevieja, ha contado con la participación de pacientes y asociados de AFA, así como con la colaboración de médicos, personal de enfermería y profesionales administrativos de Quirónsalud, que han querido sumarse a esta iniciativa solidaria.

La Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzhéimer de Torrevieja (AFA) trabaja para incrementar la calidad de vida de las personas afectadas por una demencia y de sus familias, promoviendo el envejecimiento activo, la prevención, la sensibilización social y el desarrollo de programas de atención, innovación e investigación. Su labor se centra también en prevenir el deterioro cognitivo y funcional, incluso en fases previas al diagnóstico. El alzhéimer es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a la memoria, el pensamiento y la capacidad funcional de quienes la padecen, con un importante impacto emocional y social tanto en los pacientes como en sus familias. En España, se estima que cerca de 800.000 personas conviven actualmente con esta patología, una cifra que seguirá aumentando en las próximas décadas.

Con iniciativas como este calendario solidario, los hospitales Quirónsalud Murcia, Torrevieja y Valencia refuerzan su compromiso con la prevención, la investigación y la atención multidisciplinar, pilares esenciales para mejorar la calidad de vida de los pacientes y frenar la progresión del alzhéimer.

Abordaje multidisciplinar del alzhéimer

El tratamiento del alzhéimer requiere un abordaje integral y coordinado. En la Unidad de Neurociencias del Hospital Quirónsalud Torrevieja y Quirónsalud Alicante, un equipo multidisciplinar formado por neurólogos, neuropsicólogos, radiólogos, terapeutas ocupacionales, logopedas, fisioterapeutas y personal de enfermería trabaja de forma conjunta para ofrecer un diagnóstico precoz y un tratamiento personalizado.

La unidad cuenta con un programa integral de deterioro cognitivo que incluye consulta de enfermería neurológica, atención neuropsicológica desde el diagnóstico, rehabilitación cognitiva y psicoeducación para familiares y cuidadores. Este programa incorpora también soporte emocional, fundamental para ayudar a las familias a afrontar el impacto de la enfermedad.