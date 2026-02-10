PLAYAS

El Ayuntamiento de Torrevieja realizará un aporte de arena para recuperar la playa del Cura tras el último temporal

👉La playa del Cura en Torrevieja ha sido la más afectada por el último temporal, recortando el arenal y ocasionando daños en una de sus rampas de acceso peatonal.

🎤 En el programa 'Más de uno Vega Baja', el edil torrevejense de Playas, Antonio Vidal ha anunciado que se realizará un aporte de arena de cara a Semana Santa hasta que Costas autorice una actuación de mayor envergadura. Con respecto a la rampa dañada, el edil avanza que se estudiará su rehabilitación o el derribo

Pedro J. Llorach

Torrevieja |

