FIBROMIALGIA

La Asociación de Salud Integral y Mejoras Psicofísicas y Psicosociales (ASIMEPP) inaugura nueva sede en el Día de la Fibromialgia

👉 La Asociación de Salud Integral y Mejoras Psicofísicas y Psicosociales (ASIMEPP) inaugura este martes 12 de mayo su nueva sede en calle San Policarpo, nº10, de Torrevieja. Lo hace en el Día Internacional de la Fibromialgia y para culminar una semana de actividades en torno a esta enfermedad.

🎙️ En 'Más de uno' Vega Baja, hemos contado este lunes con Mayte Miralles, presidenta de ASIMEPP durante los últimos 11 años, y con María Llorens, quien este martes tomará el relevo al frente de la asociación torrevejense.

Pedro J. Llorach

Torrevieja |

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ASIMEPP | Onda Cero Vega Baja
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