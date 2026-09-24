TORREVIEJA

La asociación de personas afectadas por Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica organiza un campeonato de petanca solidario

👉 La Asociación ASIMEPP celebrará el próximo sábado 3 de octubre un campeonato de petanca solidario en el Parque de La Siesta. La iniciativa cuenta con la colaboración y organización del Club Phoenix y nace con el objetivo de recaudar fondos para las acciones que desarrolla ASIMEPP.

🎤En el programa 'Más de uno' Vega Baja, la presidenta de ASIMEPP, María Llorens y la directora de la asociación, Mamen Veredas, han anunciado que el campeonato se disputará en la modalidad de tripletas, por lo que los participantes deberán formar equipos de tres personas. La inscripción tendrá un precio de 6 euros por participante y se puede realizar en la sede de ASIMEPP, calle San Policarpo 10 de Torrevieja, hasta el 2 de octubre.

Pedro J. Llorach

Torrevieja |

La asociación de personas afectadas por Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica organiza un campeonato de petanca solidario en el Parque de La Siesta
La asociación de personas afectadas por Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica organiza un campeonato de petanca solidario en el Parque de La Siesta | Onda Cero Vega Baja
Cartel del campeonato de petanca solidario de ASIMEPP
Cartel del campeonato de petanca solidario de ASIMEPP | Onda Cero Vega Baja
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