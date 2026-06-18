Torrevieja Seven-CNG Abogados conquista el XII Campeonato de España AEMF de Minifútbol tras un torneo para la historia

Alaquàs (Valencia) ya forma parte de la historia del minifútbol torrevejense. La localidad valenciana acogió del 12 al 14 de junio el XII Campeonato de España AEMF F7, una cita que reunió a los mejores equipos del panorama nacional y que terminó coronando a Torrevieja Seven - CNG Abogados como nuevo campeón de España tras una exhibición de fútbol, competitividad y carácter durante todo el fin de semana.

El conjunto salinero firmó un campeonato impecable desde el primer día. En la fase de grupos logró un pleno de victorias, sumando 9 de 9 puntos posibles frente a representantes de Tenerife, Mallorca y Zamora, certificando su clasificación para las eliminatorias como uno de los equipos más sólidos del torneo.

La primera prueba del cuadro final llegó en los octavos de final, donde el sorteo deparó un apasionante derbi salinero frente a La Orden F7. En un encuentro marcado por la intensidad y el conocimiento mutuo entre ambos conjuntos, Torrevieja Seven supo imponer su calidad para avanzar a la siguiente ronda.

Ya en los cuartos de final, los campeones se midieron al conjunto valenciano Logismont-El Patisset, al que derrotaron con autoridad por 0-2, asegurando así su presencia en la fase decisiva del campeonato que se disputaría durante la jornada dominical.

La trayectoria triunfal continuó en las semifinales, donde los torrevejenses volvieron a mostrar su mejor versión para superar por 0-2 al potente conjunto canario Origen Maximal Performance, uno de los equipos revelación del torneo.

La gran final enfrentó a dos representantes de la Vega Baja en un duelo que mantuvo la emoción hasta el último instante. Frente a Morocco City, Torrevieja Seven protagonizó un encuentro vibrante que terminó con un espectacular 5-4 en el marcador. Cuando todo apuntaba a una resolución agónica, apareció la figura de Goku, que anotó el gol decisivo en los últimos suspiros del partido para desatar la euforia de jugadores, cuerpo técnico y aficionados desplazados hasta Alaquàs.

Además del título colectivo, el campeonato dejó un importante reconocimiento individual para varios integrantes del equipo campeón. El guardameta José María Martínez fue distinguido con el prestigioso Guante de Oro, premio que reconoce al mejor portero del torneo gracias a sus decisivas actuaciones bajo palos durante todo el campeonato.

Por su parte, Luis Carlos Martín recibió el Balón de Oro como mejor jugador del XII Campeonato de España AEMF F7. Una distinción más que merecida para un futbolista determinante en cada fase del torneo y que acumuló un total de cinco premios MVP, consolidándose como la gran referencia ofensiva y competitiva del campeonato.

Con este histórico triunfo, Torrevieja Seven inscribe su nombre con letras de oro en el minifútbol español, culminando un recorrido perfecto que quedará grabado en la memoria del deporte torrevejense y de toda la comarca de la Vega Baja.