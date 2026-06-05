Torrevieja y Almoradí afrontan un fin de semana decisivo en su lucha por el ascenso

El fútbol comarcal vive uno de los fines de semana más importantes de la temporada. El Sporting Costa Blanca Torrevieja y el Club Deportivo Almoradí afrontan compromisos decisivos en sus respectivas promociones de ascenso, con la posibilidad de seguir escribiendo páginas históricas para ambas entidades.

El conjunto torrevejense disputará este domingo la vuelta de la final del 'play-off' de ascenso a Tercera Federación frente al Benidorm, después del empate a uno registrado en el partido de ida celebrado en Torrevieja. La eliminatoria llega completamente abierta al encuentro definitivo, que se jugará a partir de las 12:00 horas en el Estadio Municipal Guillermo Amor.

Con todo por decidir, el equipo que consiga la victoria logrará el ascenso a categoría nacional. En caso de empate al término de los 90 minutos reglamentarios, la eliminatoria se resolverá en la prórroga y, si fuera necesario, en la tanda de penaltis.

El Sporting Costa Blanca Torrevieja se encuentra así a tan solo un partido de culminar una temporada sobresaliente con el ascenso a Tercera Federación, un logro que supondría un importante hito para el fútbol de la ciudad.

Por su parte, el Club Deportivo Almoradí también acaricia un ascenso histórico. El conjunto azulón dio un paso de gigante hacia la final de la promoción de ascenso a Lliga Comunitat tras imponerse por un contundente 4-1 al Nules en el encuentro de ida disputado en el Sadrián.

Gracias a esa amplia ventaja, el equipo almoradidense afrontará con optimismo el partido de vuelta de semifinales, programado para este domingo a las 18:00 horas en el campo del Nules. Un resultado favorable permitiría al Almoradí acceder a la gran final y acercarse al objetivo de alcanzar la máxima categoría del fútbol autonómico valenciano.

En la otra semifinal, el Massanassa parte con ventaja tras vencer por 3-1 al Atlético Barrio La Luz de Chirivella en el encuentro de ida.

LOS MONTESINOS, CAPITAL DEL FÚTBOL BASE

Más allá de las promociones de ascenso, el fútbol también tiene protagonismo este fin de semana en Los Montesinos, donde se celebra la XXIV edición del Torneo de Fútbol 8 "No a la Droga", una de las competiciones de fútbol base más consolidadas de la comarca.

Organizado por el Club Deportivo Montesinos y el Ayuntamiento de Los Montesinos, el torneo reúne hasta el próximo domingo a 63 equipos y más de mil niños y niñas procedentes de distintos puntos de la provincia. La competición se desarrolla en las categorías querubín, prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete y femenino U16.

Los encuentros se disputan de forma simultánea en cuatro terrenos de juego, convirtiendo al municipio en uno de los grandes referentes del deporte base durante estos días. Además, los participantes y sus familias pueden disfrutar gratuitamente de las instalaciones de la piscina municipal durante la celebración del torneo.

El evento vuelve a poner el foco en valores como el compañerismo, el respeto, el trabajo en equipo y los hábitos de vida saludables, consolidándose como una de las citas deportivas más destacadas del calendario comarcal.