René Martínez: "Veo un Orihuela con mentalidad de crecimiento y creo que van a salir cosas muy bonitas"

El Orihuela CF presentó oficialmente a René Martínez como nuevo entrenador del primer equipo para la temporada 2026/27 en un acto celebrado ante los medios de comunicación. Aunque su incorporación ya se había anunciado semanas atrás y el técnico lleva tiempo trabajando junto a la dirección deportiva, la puesta de largo sirvió para conocer de primera mano las líneas maestras del nuevo proyecto deportivo.

Durante su comparecencia, René Martínez mostró su satisfacción por iniciar esta nueva etapa en Los Arcos y destacó la sintonía existente entre el cuerpo técnico y la dirección del club.

"Lo que siempre hemos visto en Orihuela es un equipo y una directiva unidos, con una mentalidad de seguir creciendo. Agradecido de que podamos unir nuestros caminos en este momento de mi etapa como entrenador y del momento del club. Veo un equipo con una mentalidad de crecimiento y creo que van a salir cosas muy bonitas", afirmó.

El nuevo técnico también elogió el trabajo que está realizando la dirección deportiva en la confección de la plantilla y quiso poner en valor la labor de Omár Nicolás al frente de la planificación.

"La dirección deportiva está haciendo un trabajo increíble. Los jugadores que están viniendo y están sonando son fantásticos. Yo puedo formar parte del visionado de algún jugador o dar mi opinión, pero el responsable absoluto de todo lo que pasa en torno a los fichajes es el director deportivo, en este caso Omár", explicó.

Respecto a los refuerzos ya incorporados, Martínez destacó el nivel individual de los futbolistas, aunque insistió en la importancia del colectivo.

"Los jugadores que están viniendo son de un nivel muy bueno y creemos que nos van a dar un salto de calidad. Ahora hay que empezar a hacerlos funcionar como equipo. Individualmente no podrán ganar partidos ellos solos; necesitamos ir todos juntos y en esa dirección podremos conseguir los mejores resultados posibles", señaló.

El entrenador dejó claro que la identidad del equipo estará marcada por valores muy ligados al sentimiento de la ciudad y de la comarca.

"La idea de René va en la línea de la idea del Orihuela: sacrificio, solidaridad, humildad y esfuerzo. El lema de la campaña, 'Ir al tajo', habla muy bien de lo que es Orihuela y de lo que es la Vega Baja", indicó.

Además, subrayó que el objetivo es que la afición se sienta plenamente identificada con el equipo.

"Queremos que la afición se sienta representada, que se divierta y que vea que su equipo se deja el alma en el campo en cada partido. Lo más importante es que esté orgullosa de su equipo", manifestó.

Precisamente sobre el papel de la grada, René Martínez lanzó un mensaje de compromiso hacia los seguidores escorpiones.

"No hay que pedirle nada a esta afición. Cuando tú le das un poquito, te lo devuelve con mucho esfuerzo y mucho ánimo. Es el momento de devolverle aquello que se merece, que son alegrías", aseguró.

GUILLE BERNABÉU, NUEVO REFUERZO

Minutos antes de la presentación oficial del técnico se hizo público el fichaje de Guille Bernabéu, centrocampista oriolano natural de Desamparados que llega para reforzar la medular del conjunto amarillo.

Sobre la confección de la plantilla también habló el director deportivo, Omár Nicolás, quien se mostró especialmente satisfecho con el trabajo realizado hasta el momento en el mercado.

"Estoy contentísimo porque estamos haciendo los jugadores que queremos hacer. Eso es muy difícil en esta categoría. Muchas veces tienes varias opciones y acabas yendo a la segunda, tercera o cuarta. Nosotros estamos teniendo la posibilidad de firmar a nuestra primera opción", destacó.

El responsable deportivo confirmó que todavía quedan posiciones por reforzar, aunque prefirió mantener la prudencia mientras se resuelven varias situaciones contractuales.

"Tenemos muy claras las posiciones que faltan por reforzar y también los jugadores que queremos que continúen. Estamos buscando extremos y alguna posición más, pero quiero llevarlo con máximo respeto porque hay jugadores que todavía tienen contrato con nosotros", explicó.

Por último, Omár Nicolás se mostró optimista con el potencial del grupo que se está construyendo para afrontar la nueva temporada.

"Creo que el equipo que se está confeccionando es muy bueno. Los jugadores que van a seguir viniendo son futbolistas muy buenos de la categoría, jugadores con hambre, con ilusión, y ese es el camino que estamos siguiendo", concluyó.

La presentación de René Martínez supone un nuevo paso en la planificación deportiva del Orihuela CF, que continúa perfilando su plantilla con el objetivo de afrontar con garantías el curso 2026/27.