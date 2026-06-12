El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, preside el pleno del Consell y presenta el Plan Vive en Torrevieja

Aprovechando la visita con motivo de la inauguración de 'Paseo del mar' en Torrevieja, el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha presidido esta mañana el pleno del Consell en el Ayuntamiento de la ciudad de la sal y ha realizado a continuación una declaración institucional para anunciar que el plan para climatizar los centros educativos de la Comunitat Valenciana se empezará a aplicar desde el inicio del próximo curso 2026-2027, a partir de septiembre, al tiempo que se ha comprometido "personalmente" a que el proceso de bajada de ratios de alumnos en las aulas comience en abril de 2027.

Llorca ha hecho esta declaración institucional sin preguntas un día después de que los sindicatos STEPV, CCOO y UGT comunicaran la suspensión provisional de la huelga indefinida que los docentes valencianos han protagonizado desde el pasado 11 de mayo.

A continuación, Pérez Llorca ha asistido a la presentación del Plan Vive para la construcción de viviendas de protección pública en una de las cuatro parcelas cedidas por el Consistorio torrevejense para tal fin, en concreto en La Manguilla, en la playa de La Mata. Por su parte, el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha sido el encargado de informar de los asuntos tratados en el Pleno del Consell desde el Ayuntamiento de Torrevieja.

También a mediodía, aprovechando su presencia en la Vega Baja, la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha visitado el Ayuntamiento de Almoradí. Del mismo modo, cabe destacar que el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha comparecido en el Centro de Visitantes La Mata para presentar el balance del plan contra la sobrepoblación de jabalís de la Generalitat.