Orihuela saca a licitación las obras de mejora del entorno de la Plaza de la Iglesia de Hurchillo con una inversión de casi 60.000 euros

Entre las principales actuaciones destacan la mejora y ampliación de las aceras y del pavimento, así como la ejecución de rampas accesibles en los pasos de peatones.

Las obras incluirán también una mejora del alumbrado público. Se desplazará la columna de alumbrado situada actualmente en el centro de la plaza, se renovarán las luminarias existentes mediante tecnología LED y se instalará un proyector destinado a realzar la iluminación de la fachada de la iglesia.

Además, el proyecto prevé reordenar los espacios existentes y acondicionar junto a la CV-923 una zona específica para albergar contenedores de reciclaje. Para ello, se llevarán a cabo trabajos sobre la red de evacuación de aguas pluviales, además de la ejecución de un imbornal y la renovación de un tramo de bordillo deteriorado.