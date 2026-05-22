El fútbol regional de la Vega Baja baja el telón con ascensos, promociones y descensos aún por decidir

El fútbol regional valenciano afronta este fin de semana el desenlace definitivo de la temporada en las categorías de Primera, Segunda y Tercera Valenciana, con varios equipos de la Vega Baja jugándose todavía objetivos importantes tanto en la zona alta como en la lucha por la permanencia.

La atención estará puesta también en la Lliga Comunitat, donde el Sporting Costa Blanca Torrevieja continúa peleando por el ascenso a Tercera Federación. El conjunto salinero empató sin goles en el partido de ida de las semifinales del ‘play-off’ frente al Ribarroja y deberá decidir la eliminatoria este domingo 24 de mayo a las 18:00 horas en tierras valencianas. Tras el 0-0 de la ida, todo queda abierto para un encuentro en el que cualquiera de los dos equipos puede alcanzar la final por el ascenso.

En Primera Valenciana, el Club Deportivo Almoradí afronta una jornada decisiva. El conjunto azulgrana, segundo clasificado, depende de sí mismo para asegurar su presencia en la promoción de ascenso a Lliga Comunitat. Un empate este domingo ante el líder, Santa Pola, en el Sadrián a partir de las 18:00 horas, bastaría para certificar matemáticamente ese objetivo.

Además, el Almoradí podría mantener esa segunda plaza incluso perdiendo, siempre que el Novelda, tercer clasificado, no consiga la victoria en su compromiso frente al Catral Castrum.

Por la parte baja, la emoción también está garantizada. Algorfa ya ha consumado su descenso, mientras que Catral Castrum y Club Deportivo Murada todavía conservan opciones de permanencia. Ambos conjuntos están obligados a ganar y esperar resultados favorables para evitar caer de categoría.

La última jornada en Primera Valenciana dejará además los siguientes encuentros con representación comarcal: Montesinos-Betis Florida, Atlético de Almoradí-Muro, Callosa Deportiva-Jonense, Contestano-Murada y Villena-Benferri.

En Segunda Valenciana, la situación es más tranquila para la mayoría de equipos de la Vega Baja. El Cox ya cerró su temporada con victoria por 1-3 ante el Rafal en el encuentro adelantado al jueves. La principal preocupación se centra en el Sporting Saladar, que todavía no tiene asegurada la permanencia. El conjunto comarcal necesita puntuar para evitar complicaciones y certificar matemáticamente la salvación. Por su parte, el Sporting Albatera ya ha descendido de forma matemática. El resto de equipos de la comarca en la categoría llegan sin objetivos clasificatorios a esta última jornada.

En Tercera Valenciana, las noticias positivas llegan para el Sporting de Jacarilla y el Atlético Benijófar. El conjunto jacarillero ya se proclamó campeón y logró el ascenso directo a Segunda Valenciana, mientras que el Atlético Benijófar disputará la promoción de ascenso tras asegurar matemáticamente su plaza en el ‘play-off’.

Con ascensos en juego, promociones abiertas y equipos luchando hasta el último minuto por la permanencia, el fútbol regional de la Vega Baja vivirá un intenso cierre de temporada este fin de semana.