Equipo de Veteranos +50 del Club de Tenis de Torrevieja se proclama Campeón de la Comunidad Valenciana y asciende a Primera División

Gran fin de semana para los equipos veteranos del Club de Tenis Torrevieja, con resultados destacados que reflejan el trabajo y la trayectoria de nuestros jugadores.

El equipo de Veteranos +50 se ha proclamado campeón de la 2ª División del Campeonato de la Comunidad Valenciana por equipos tras imponerse en una emocionante final por 4-3. Con esta victoria, el equipo consigue además el ascenso a Primera División, un logro importante que premia el esfuerzo y la constancia de toda la temporada.

Por su parte, el equipo de Veteranas +40 firmó una sólida victoria por 3-2 frente al Club de Tenis Benissa, en una eliminatoria disputada en nuestras instalaciones. Este triunfo les permite clasificarse para los cuartos de final de la Primera División, consolidando su buen momento competitivo.

En cuanto al equipo de Veteranos +40, no pudieron superar al Club de Tenis Alacant en la fase de grupos, cayendo por un ajustado 3-2. A pesar del resultado, el equipo continúa en la lucha por asegurar la permanencia en la categoría, con opciones todavía abiertas en la competición.

En conjunto, un fin de semana intenso que deja al Club de Tenis Torrevieja en una posición destacada en varias competiciones autonómicas, demostrando el compromiso y nivel de nuestros equipos veteranos.

XXIV TORNEO DE FÚTBOL 8 "NO A LA DROGA" DE LOS MONTESINOS

El Ayuntamiento de Los Montesinos ha informado de la celebración de la XXIV edición del Torneo de Fútbol 8 “No a la Droga”, que tendrá lugar los próximos días 4, 5, 6 y 7 de junio, consolidándose un año más como una de las citas deportivas más relevantes de la comarca de la Vega Baja y provincias limítrofes.

Este torneo, que alcanza su 24ª edición, se ha convertido en un referente para los equipos de fútbol base, siendo una cita habitual para cerrar la temporada deportiva en un ambiente de convivencia, deporte y valores.

Durante el torneo participarán diferentes categorías: querubín, prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete y femenino U16, lo que permitirá reunir a un gran número de jóvenes deportistas y familias durante todo el fin de semana.

El evento se desarrollará en horario de tarde los días 4 y 5 de junio, mientras que las jornadas del 6 y 7 se celebrarán durante todo el día. Además de la competición, la organización ofrecerá servicios para los participantes como bocadillo, refrescos, acceso a piscina y trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría.

La concejala de Deportes, Ana Belén Juárez, ha señalado que “este torneo es ya una tradición en nuestro municipio y un ejemplo de cómo el deporte puede ser una herramienta educativa y de promoción de hábitos de vida saludables entre los más jóvenes”.

Asimismo, Juárez ha destacado que “desde el Ayuntamiento seguimos apostando por el deporte base y por eventos que, como este, fomentan valores como el compañerismo, el esfuerzo y el juego limpio, además de dinamizar la actividad social y deportiva de Los Montesinos”.

Las inscripciones son limitadas, por lo que desde la organización se recomienda a los equipos interesados formalizar su participación con antelación. Toda la información relativa a bases y equipos inscritos puede consultarse en la página web oficial del torneo: www.torneof8losmontesinos.com.

Con este tipo de iniciativas, el Ayuntamiento de Los Montesinos reafirma su compromiso con la promoción del deporte y la juventud, consolidando al municipio como un referente en la organización de eventos deportivos en la comarca.