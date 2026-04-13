Eloy Moreno pide perdón, llama a la unidad y mantiene viva la ambición del Orihuela CF

El Orihuela CF pierde casi todas las opciones de alcanzar un puesto de promoción de ascenso tras perder por 1-0 en el campo del Colonia Moscardó que ocupa puesto de descenso. Pese a todo, aún queda intactas las opciones de clasificarse para jugar la Copa del Rey la próxima temporada y es eso a lo que ahora se agarra el club.

Tras la derrota del pasado sábado, el presidente del Orihuela CF, Eloy Moreno Ruiz, ha emitido un comunicado público dirigido a la afición en el que entona el mea culpa por sus declaraciones tras el encuentro frente al Coria y hace un llamamiento a la unidad en el tramo final de la temporada.

En una carta marcada por el tono autocrítico, el dirigente escorpión ha pedido disculpas explícitas al colectivo arbitral por sus palabras tras aquel partido, reconociendo que “no estuvieron a la altura” de la institución que representa. Moreno asegura que el club debe regirse por los valores de “deportividad y respeto” y se compromete a que, a partir de ahora, el Orihuela no volverá a cuestionar públicamente la labor de los árbitros.

El máximo mandatario también ha querido dirigirse a los aficionados para reconocer que las expectativas generadas al inicio del curso difícilmente podrán cumplirse. “Entiendo la frustración”, admite, aunque insiste en que el equipo seguirá compitiendo mientras existan opciones matemáticas. En este sentido, ha garantizado que el club continuará, como mínimo, en la misma categoría la próxima temporada, con un proyecto renovado y aprendido de los errores actuales.

Pese a las dificultades, Moreno ha subrayado que la campaña aún no está cerrada. Con dos encuentros pendientes en el estadio de Los Arcos, el presidente ha pedido el apoyo de la grada para empujar al equipo en el desenlace del campeonato. Además, ha señalado que todavía existe la posibilidad de pelear por una plaza en la próxima edición de la Copa del Rey, un objetivo que califica como “un regalo enorme” para la entidad y la ciudad.

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El comunicado concluye con un mensaje de resiliencia y compromiso, emplazando a la afición a no “tirar la toalla” y anunciando una futura rueda de prensa al término de la temporada en la que se analizará en profundidad la situación del club y sus próximos pasos.