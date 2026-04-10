Detenido un hombre por robar a personas mayores en las habitaciones del Hospital Universitario de Torrevieja

🎙️ La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 62 años como presunto autor de tres delitos de hurto cometidos en las habitaciones de pacientes del hospital de Torrevieja. La detención ha sido posible gracias a la colaboración del servicio de seguridad privada de dicho hospital. La investigación ha sido llevada a cabo por el Área de Investigación del Puesto de Torrevieja, tras registrarse dos denuncias por los hurtos cometidos en el hospital de Torrevieja.

Gracias a la colaboración del hospital y al análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad, los investigadores identificaron al sospechoso tras observar las grabaciones donde se observaba como el individuo, que ocultaba parcialmente su identidad con una gorra con visera y que simulaba usar su teléfono móvil, recorría los pasillos seleccionando habitaciones y accedía a ellas cuando las víctimas se encontraban ausentes, dormidas o siendo sometidas a pruebas médicas. Posteriormente salía de las mismas con su botín escondido en la chaqueta.

El análisis de las denuncias permitió detectar un patrón común que apuntaba a la actuación de un mismo autor, quien aprovechaba la ausencia de los pacientes o su especial vulnerabilidad para sustraer efectos personales. El sospechoso resultó ser un vecino de Elche con antecedentes por hechos similares. Durante la mañana del pasado 3 de marzo, el servicio de seguridad del hospital alertó nuevamente a los agentes tras detectar al individuo cometiendo otro hurto.

Las investigaciones posteriores acreditaron que todas las víctimas eran personas mayores de nacionalidad extranjera. El detenido sustraía principalmente dispositivos tecnológicos de alto valor, como teléfonos móviles y tablets, llegando incluso a apoderarse de una bolsa de material médico perteneciente a una de las víctimas, que utilizaba para el tratamiento de su enfermedad.

Tras la instrucción de las correspondientes diligencias, el detenido fue puesto a disposición judicial, que decretó su puesta en libertad con medidas cautelares.